L'Inter, nonostante abbia affidato la panchina a Stefano Pioli da poco tempo, pensa già al futuro. Come scrive la Repubblica, i nerazzurri non stanno pensando solo a Simeone, ma anche a Luciano Spalletti; il tecnico della Roma sta scalando posizioni grazie a Walter Sabatini, anche lui in orbita nerazzurro per un ruolo in dirigenza.