Sarà ancora un'Inter con il 4-2-3-1 quella che affronterà la Roma all'Olimpico domani sera. Pochi i dubbi per Luciano Spalletti, che torna subito a giocare contro il suo recente passato. I nodi riguardano il centrocampo, dove Gagliardini e Joao Mario sono in ballottaggio per una maglia: la posizione di Borja Valero (trequartista o centrocampista centrale) dipenderà da questa scelta. Per il resto, si va verso la conferma della difesa con D'Ambrosio a destra e Nagatomo a sinistra, visto il ritardo fisico di Joao Cancelo e Dalbert. Ecco la probabile formazione secondo la Gazzetta dello Sport:



INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi.