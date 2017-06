A due giorni dalla presentazione ufficiale come allenatore dell'Inter, dalla Cina arriva un'intervista rilasciata da Luciano Spalletti a PPTV in occasione del suo viaggio in Cina per conoscere Zhang Jindong: "Naturalmente arrivare a Nanchino e vedere la maestosità della società Suning fa capire che noi abbiamo a cuore le sorti di questa grande squadra. Quando si parla di obiettivi, dico che chiunque viene a fare parte di questa squadra come obiettivo deve avere quello di confrontarsi con qualsiasi avversario e di provare a vincere tutte le partite che giocheremo. Dobbiamo essere una squadra disposta a confrontarsi in maniera forte contro avversari forti. Partiremo con la difesa a 4 ma dovremo allenare bene anche quella a 3. Oltre a essere forte individualmente, la retroguardia deve essere un reparto che deve comportarsi in maniera collettiva. Voglio una squadra forte ed equilibrata".