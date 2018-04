La voglia è di andare avanti insieme. Nonostante le crepe, le stoccate velate di mesi fa, l'addio di Walter Sabatini. Luciano Spalletti e l'Inter mantengono un ottimo feeling, con la proprietà Suning il rapporto è tornato solido, non a caso l'allenatore nerazzurro è stato coinvolto anche nelle scelte di mercato recenti che hanno portato a virare su Lautaro Martinez in primis, in attesa delle firme di de Vrij e Asamoah. Ma adesso c'è la questione contratto da tenere a mente: Spalletti andrà in scadenza nel 2019 e c'è la seria possibilità che venga ripensato il suo contratto in estate.



CROCEVIA CHAMPIONS - In caso di qualificazione alla prossima Champions League, Suning metterebbe immediatamente sul tavolo il rinnovo per Spalletti. Un'opportunità da considerare perché l'allenatore è soddisfatto ma naturalmente vuole ascoltare i piani del club in base agli investimenti legati alla massima competizione europea; in caso di mancato accesso alla Champions, non è invece da escludere qualsiasi altro scenario. L'intenzione dell'Inter è andare avanti con il suo allenatore; sarà in quel caso Spalletti a dover confermare la volontà già annunciata in pubblico, ovvero rimanere sulla panchina nerazzurra anche per il prossimo anno a prescindere dalla competizione europea da disputare. Magari mantenendo l'attuale contratto e senza ritoccarlo. Ma se fosse Champions, il rinnovo diventerebbe un discorso immediatamente attuale per Spalletti. Ancora al centro del progetto Inter.