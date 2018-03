A margine della premiazione per la Panchina d'Oro, Luciano Spalletti parla della sfida contro il Verona e dei progressi fatti dall'Inter per lottare contro le migliori del campionato. Queste le parole del tecnico nerazzurro riportate dalla Gazzetta dello Sport.



«Abbiano fatto passi da giganti per competere con le grandi del campionato. Spero di poter lavorare ancora a lungo con l’Inter per centrare traguardi ancora più importanti. Le prossime partite?Ospitiamo a San Siro il Verona. Poi, avremo tre trasferte derby compreso. Tre impegni delicati. In questa stagione a volte abbiamo sbandato contro le squadre non di vertice. Dobbiamo imparare a mettere sempre in campo la nostra qualità. Spero che la lezione sia servita. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio».