Si preannuncia un Meazza pieno anche in occasione della sfida tra Inter e Atalanta. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come parte del merito sia di Luciano Spalletti.



“Il freddo novembrino - oltre all'orario serale di domenica - non è un buon alleato. Il numero di fedelissimi, ad ogni modo, cresce. La miccia è una classifica da vertigini che ha creato questa prima Inter di Spalletti: a incendiare l'atmosfera provvederanno i presenti allo stadio domenica sera. Il pareggio col Torino, prima della sosta, non ha raffreddato proprio nessuno”.