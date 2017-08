Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha parlato a Premium Sport in vista della sfida con la Fiorentina: "Pioli col dente avvelenato? Penso di no. Stefano è una persona talmente bella che non ha bisogno di esibire rancori. Ha grande qualità e una professionalità moderna nell'insegnare cose ai suoi calciatori. Sa farsi ascoltare. Loro avranno tanto entusiasmo visti i nuovi innesti, ai quali peraltro sono abituati: spesso, negli anni, la Fiorentina ha cambiato parecchio e altrettanto spesso ha fatto bene dentro questi cambiamenti. Il Fair Play Finanziario? Secondo me bisogna rivedere le regole. Se non c'è la possibilità di usarlo con attenzione e invece si possono trovare anche delle scappatoie, non va bene. E allora affinché tutti non vadano più alla ricerca di queste scappatoie meglio mettere paletti precisi. Le regole hanno bisogno di paletti precisi. Perisic è un campione e un professionista esemplare. Obiettivo Champions? Si può vedere solo in fondo".