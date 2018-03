Il lavoro può aspettare, per due giorni. Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha deciso di concedere 48 ore di riposo ai nerazzurri rimasti ad Appiano Gentile (Rafinha e Icardi su tutti) durante la sosta per le nazionali, che riprenderanno gli allenamenti lunedì. La testa del tecnico di Certaldo rimane però sempre focalizzata sulla sua squadra e sui prossimi impegni che la vedranno impegnata, il derby del 4 aprile su tutti.



BOTTA E RISPOSTA - Sfruttando la pausa del campionato, Spalletti si è concesso del tempo libero a Firenze, dove ha anche avuto modo di scherzare con un gruppo di tifosi che gli ha chiesto di posare insieme per una foto. Tra di loro anche un milanista, che pensando alla sfida con la squadra di Gattuso ha provato a provocare: "E se vinciamo noi 3-0?". Pronta e ironica la risposta dell'allenatore: "Tanto sarete sempre sotto in classifica", alludendo ai cinque punti che separano attualmente le due squadre. Con una giornata da giocare, che vedrà l'Inter ospitare il Verona e il Milan far visita alla Juventus, il derby non è ancora dietro l'angolo. Ma Spalletti comincia già a pensarci.