L'Inter prepara la partita contro la Juventus e l'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega come Spalletti non sia tanto preoccupato per la condizione fisica dei suoi, che attraversano un buon momento, quanto per alcuni aspetti di natura psicologica e tattica.



“Oggi la ripresa del lavoro con una doppia seduta prevista alla Pinetina: di fatto Spalletti avrà solo tre giorni per preparare la grande sfida con la formazione di Allegri, ma a questo punto della stagione, considerato che la squadra ha dimostrato anche a Verona di stare bene e di avere le gambe che “girano”, le sue preoccupazioni non sono di natura fisica, ma psicologica e tattica. E sotto questi due aspetti Lucio è pronto a martellare i calciatori delle prossime 72 ore con sedute video e la sua consueta attenzione”.