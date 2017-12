"Vorrei Sergio Ramos, Iniesta e Sanchez". Parola di Luciano Spalletti. Parole scherzose, di chi sogna con il mercato: sono questi i desideri del tecnico dell'Inter, qualora si potesse giocare ad armi pari con i top club europei. Il difensore del Real Madrid è bandiera e capitano merengue, blindato da un contratto fino al 2020, simbolo del madridismo; Don Andrés ha appena firmato a vita con il Barcellona, il suo Barcellona, quello in cui è cresciuto, esploso e vinto tutto. Poi, El Nino Maravilla, l'ex Udinese, stella dell'Arsenal. Stella in scadenza...



C'E' IL CITY - Sarà uno dei protagonisti del prossimo mercato. Il contratto scade in estate, Wenger non vuole cederlo a gennaio, consapevole di perderlo a zero tra pochi mesi. Il City di Pep Guardiola è pronto a fare follie pur di portarlo nella sponda celeste di Manchester: il cileno percepisce un ingaggio intorno ai 9 milioni di euro e col prossimo contratto vuole superare i 10. I Citizens vogliono rivestirlo d'oro...



INTER, E' DURA! - La scorsa estate l'Inter ci ha provato, seriamente. Contatti in primavera, con Suning voleva fare dell'ex Udinese l'uomo della rinascita, quello sul quale ricostruire la squadra. 6 milioni di euro di ingaggio più bonus, arrivando per un totale di 9. La richiesta del cileno partiva da 12. Impossibile, quindi, arrivare a Sanchez, per richieste economiche fuori dalle strategie nerazzurre. Icardi e Perisic, i più pagati in nerazzurro, percepiscono, rispettivamente, 5 milioni e 4 milioni. Fuori portata per l'Inter, Sanchez è destinato a restare un sogno.



