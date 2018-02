L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti traccia un bilancio sul mercato e parla del proprio futuro: "Le grandi aspettative creano delusioni. Bisogna fare chiarezza, dobbiamo dire le cose vere ai nostri sportivi. Per quanto mi riguarda, a fine anno si tirano le somme di ogni cosa. Si farà il confronto se è stato un rapporto vero o parziale. Davanti allo specchio bisogna andarci senza maschera. Un detto dice: vuoi trovare un amico, comportati da amico. Non bisogna provocare inutili preoccupazioni ai nostri tifosi che ci sostengono e soffrono per noi altrimenti si ritrovano a pensare che la loro fede sia in mano a dei bambini. Ci sono cose private che non vanno portate nello spogliatoio".