C'è una piccola possibilità di vedere Joao Mario convocato per la partita di sabato sera contro il Napoli. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Spalletti stia parallelamente studiando varie alternative nel caso il portoghese non dovesse farcela.



"Oggi nuove verifiche sul fronte Joao Mario. Il portoghese è alle prese con la brutta tonsillite che lo aveva messo fuori causa l’altra sera contro il Milan. L’obiettivo è quello di riuscire a portarlo almeno in panchina al San Paolo: impossibile puntare alla maglia da titolare. E allora in mezzo al campo le scelte sono di fatto obbligate (Brozovic è sempre k.o.): Gagliardini e Vecino davanti alla difesa, Borja Valero libero di muoversi in territorio nemico. Le alternative? Cancelo a destra sulla linea dei trequartisti e Candreva magari alle spalle di Icardi, con Borja Valero o Gagliardini in panchina".