Una nuova idea per l'Inter di Piero Ausilio e Walter Sabatini. L'ultima tentazione porta a Lucas Lima, jolly offensivo - preferibilmente trequartista - classe 1990 di proprietà del Santos, protagonista anche con la nazionale brasiliana. Un giocatore dotato di grande tecnica e qualità, ma anche rapido: l'Inter ha approvato il suo identikit e lo sta seguendo da vicino come opportunità dal Brasile per il prossimo dicembre.



AUSILIO CONFERMA - Lucas Lima infatti ha il contratto a scadenza nel dicembre 2017 col Santos e da gennaio sarà libero a parametro zero. Lo stava trattando il Barcellona ma non ha completato l'accordo, finendo addirittura alle cause legali con il Santos; si è inserita l'Inter che lo valuta come occasione, non ha ancora affondato il colpo. A confermare il gradimento è stato proprio il ds Ausilio a Sky Sport: "Sì, Lucas Lima è un giocatore che ci piace". Da qui a chiudere ne passa, intanto un'altra opportunità da aggiungere alla lista...