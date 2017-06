A Nanchino l'incontro tra Zhang Jindong e Luciano Spalletti, tra il patron dell'Inter e il prossimo allenatore nerazzurro. Un incontro utile a disegnare il futuro interista, oltre che permettere all'ex tecnico della Roma di avere un faccia a faccia con il suo prossimo datore di lavoro. Scelto l'allenatore, ora è il momento di tuffarsi sul mercato, per rispondere anche ai cugini rossonerI già molto attivi e avanti nella costruzione della rosa da consegnare a Vincenzo Montella.



NUOVA IDEA IN MEDIANA - Il sogno proibito dell'Inter è Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, molto legato a Luciano Spalletti: il belga, però, dal ritiro ha ribadito ancora una volta la sua volontà di rimanere in giallorosso. Per questo, come scrive il Corriere della Sera, a centrocampo spunta un nome nuovo: quello di Matias Vecino. In campo ieri nella sconfitta dell'Uruguay con l'Italia, il numero 8 della Fiorentina è stato accostato in passato proprio alla Roma del neo tecnico nerazzurro: sotto contratto sino al 2021, ha una clausola da 24 milioni di euro valida fino al 10 agosto (lo ha rivelato ieri Pantaleo Corvino in conferenza stampa). L'Inter cerca un centrocampista, e Vecino è l'ultima idea.