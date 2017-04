L'Inter non ha digerito l'atteggiamento della squadra nella pesante sconfitta ottenuta contro il Crotone. I dirigenti e gli stati generali del club nerazzurro sono furiosi con i giocatori e oggi, ad Appiano Gentile, Pioli, Zanetti e Gardini saranno presenti alla riunione tecnica tenuta da Stefano Pioli per strigliare la squadra, che si è già vista annullare il giorno di riposo previsto dopo la debacle in Calabria.



Servirà chiudere la stagione al meglio e atteggiamenti superficiali come quelle tenute ieri non saranno più tollerate. In vista del derby contro il Milan, inoltre, sarà ufficializzato un ritiro anticipato. Non più venerdì, bensì fin da giovedì la squadra resterà in ritiro ad Appiano Gentile.