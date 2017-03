L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Ivan Perisic e spiega come l'esterno croato, solitamente decisivo nei minuti di recupero, contro il Torino abbia invece sprecato una serie di occasioni che, se sfruttate, avrebbero potuto garantire all'Inter un largo successo.



"L’Inter poteva vincerla nel finale se Perisic – quello dei tanti gol decisivi col tempo agli sgoccioli – non avesse fallito almeno tre volte il colpo del k.o. Però non è stata la solita squadra ordinata, precisa, applicata degli ultimi tempi. Anzi, sembra persino svagata in alcune circostanze: come nei tanti errori di avvio-azione di Gagliardini e anche Kondogbia, che tuttavia ha il merito di sbloccare con una giravolta in area e un regalone di Hart, e come nella poca attenzione sulle marcature nell’immediato pari del Toro su azione d’angolo, con D’Ambrosio che si fa anticipare da Moretti e Perisic che perde Baselli nell’incursione vincente".