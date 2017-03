L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come per Piero Ausilio sia giunto il momento di accelerare per alcuni rinnovi programmati già da tempo.



"Nei prossimi giorni il direttore sportivo Piero Ausilio farà l’ultimo giro di incontri per formalizzare alcuni rinnovi di contratto: firme imminenti per il cileno Gary Medel, il colombiano Jeison Murillo e Danilo D’Ambrosio".