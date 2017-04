Piero Ausilio è al lavoro per rinforzare l'Inter in vista della prossima stagione. Con il rebus allenatore da risolvere: tra il sogno Antonio Conte e l'alternativa Luciano Spalletti, il dirigente nerazzurro ha già messo nel mirino diversi tasselli che possano far fare il salto di qualità a Icardi e compagni e soddisfare gli obiettivi, e le ambizioni, di Suning. E il nuovo corso parte dal centrocampo.



STROOTMAN E KRYCHOWIAK - Un olandese e un polacco per dare forza e geometria alla linea mediana. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Kevin Strootman e Gregorz Krychowiak sono i primi due nomi sull'agenda interista: il primo, centrocampista della Roma, non ha ancora rinnovato con il club giallorosso, pronto ad ascoltare offerte, e a 28 milioni può lasciare la capitale; il secondo, fuori dai piani di Emery al Paris Saint-Germain, può arrivare con una formula economica più vantaggiosa, visti anche gli ottimi rapporti tra le dirigenze. Uno non esclude l'altro, insieme per riportare in alto l'Inter. Ausilio è al lavoro...