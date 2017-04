Asse di mercato tra Atalanta e Inter. Che, secondo Tuttosport, può cedere in prestito ai bergamaschi l'attaccante brasiliano Gabigol (classe 1996). Alla corte di Gasperini potrebbe rilanciarsi come Suso e Niang al Genoa oppure come gli ex nerazzurri Recoba al Venezia e Adriano a Fiorentina e Parma. Intanto il ds Ausilio è al lavoro per bloccare in prospettiva futura il giovane difensore Bastoni.