L'Inter cerca un nuovo difensore centrale, due se parte Murillo che ha mercato in Inghilterra. Nel mirino dei nerazzurri ci sono il greco Manolas e l'olandese de Vrij, che sarà visionato anche in nazionale domani in Bulgaria e martedì ad Amsterdam contro l'Italia.



DERBY - Lazio e Roma hanno un obiettivo in comune per sostituirli e, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, hanno messo gli occhi sul 23enne brasiliano Rodrigo Caio del San Paolo. In alternativa i biancocelesti sono pronti a tornare sull'albanese Mergim Mavraj, passato a gennaio dal Colonia all'Amburgo.