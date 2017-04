Inter, 50 milioni in cinque anni: ecco l'offerta di Suning per convincere Simeone (favorito) o Conte. Le piste alternative per il dopo Pioli portano ai soliti Spalletti, Sampaoli, Jardim e Marco Silva oltre ai due nomi nuovi Emery e Pochettino.



CHI VA VIA - Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in partenza ci sono i due nazionali croati Brozovic e Perisic. Sul mercato anche Carrizo, Murillo, Sainsbury, Nagatomo, Santon, Banega, Palacio e Biabiany oltre a Jovetic e Ranocchia.



CHI RESTA - Tra coloro che resteranno ci sono Handanovic, Miranda, Medel, D’Ambrosio, Candreva, Gagliardini, Kondogbia, Joao Mario, Icardi e Pinamonti.



IN FORSE - Tra le situazioni da valutare ci sono quelle di Ansaldi, Eder, Andreolli e Gabigol.



CHI ARRIVA - Come si legge sul Corriere dello Sport, Zhang ha stanziato un budget da 150 milioni di euro per il mercato estivo. Trattative per Berardi, Manolas e De Vrij o Rudiger e Acerbi o Skriniar, Samir o Rodriguez, magari Bernardeschi oltre a un centrocampista centrale di spessore (piace Fabinho del Monaco in alternativa al sogno Verratti) e almeno un paio di puntelli per la panchina come Petagna, Bastoni e Di Francesco.