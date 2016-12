Via vai sul mercato dell'Inter a centrocampo. Felipe Melo torna in Brasile al Palmeiras. I nerazzurri dicono no per Brozovic al Tianjin Quanjian di Cannavaro, che affianca il Shanghai SIPG di Villas Boas nella corsa a Ever Banega.



DERBY D'ITALIA PER GAGLIARDINI - Dovesse maturare un buon tesoretto, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il ds Ausilio andrebbe immediatamente con decisione su Gagliardini dell'Atalanta, uno dei primissimi obiettivi per la prossima stagione, giocatore nel mirino anche della Juventus, pronta a giocarsi col club bergamasco la carta Orsolini dell'Ascoli.



LUCAS LEIVA IN POLE - Nell'immediato, ancora 24-48 ore di riflessione sul fronte Lucas Leiva. Il 29enne centrocampista brasiliano del Liverpool resta nettamente in pole position, difficile infatti trovare oggi di meglio con la formula del prestito senza diritto di riscatto (l’accordo fra le parti è già stato trovato da qualche giorno), ma Ausilio prima di formalizzare il tutto ha il dovere di fare un ultimissimo punto della situazione con gli 'sponsor' di altre soluzioni. In particolare, vanno seguite le piste che portano a Luiz Gustavo, Lassana Diarra e Badelj, obiettivi in cima alla lista del direttore sportivo nerazzurro ben prima che si materializzasse l'opportunità Leiva. Va via via sfilandosi la candidatura di Diarra (che comunque spera ancora), mentre sembra servire un po' troppo tempo per impostare la trattativa Badelj con la Fiorentina. Gli agenti di Luiz Gustavo starebbero invece cercando proprio in queste ore di ammorbidire il Wolfsburg, anche se finora il club tedesco ha mostrato poco interesse per alcune "formule alternative" di cessione.



FATTORE K - Altre due idee stuzzicano comunque Ausilio: l’argentino Kranevitter e l’uruguaiano Torreira. Il primo, classe 1993 e passaporto italiano, gioca poco nel Siviglia ed è di proprietà dell'Atletico Madrid. Torreira, 20 anni, è della Sampdoria, club che fra l'altro vorrebbe subito Davide Santon. Il Corriere dello Sport aggiunge il nome di Krychowiak del PSG.