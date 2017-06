Sono giorni importanti in casa Inter, concentrata a rispettare gli obblighi imposti dal fair play finanziario Uefa. Oggi è fissato il Cda del club nerazzurro, che dovrà approvare il bilancio preventivo per la prossima stagione e stabilire i budget. A soli tre giorni dal 30 giugno, al fair play finanziario (se non rispettato si rischiano multe e blocchi di mercato) e ai conti potrebbe dare un aiuto una nuova partnership commerciale in arrivo dalla Cina che prevede lo sfruttamento del marchio e dovrebbe garantire 20 milioni.



NAPOLI SU HANDANOVIC - La novità di mercato riguarda l'interesse del Napoli per Handanovic. Secondo Tuttosport, il portiere piace a Sarri e, se dovesse degenerare la situazione legata a Reina, il tecnico chiederà al presidente De Laurentiis il numero 1 nerazzurro.



INTRECCI COL GENOA - Ieri c'è stato un nuovo contatto tra il ds Ausilio e il presidente del Genoa, Preziosi, che chiede 20 milioni di euro per Pellegri. L'attaccante classe 2001 è cercato pure da Liverpool, Manchester United, Chelsea, Milan e Juventus. L'Inter è disposta a lasciarlo un altro anno o due in rossoblù e vuole inserire nella trattativa un paio di contropartite tecniche a scelta tra Biabiany, Ranocchia e Puscas. Inoltre il Genoa è interessato ad Andreolli, in scadenza di contratto con l'Inter, mentre sul difensore Izzo c'è anche la Fiorentina. Sempre secondo il Corriere dello Sport, il Genoa in inserisce sul centrocampista Coulibaly ed è disposto a girare in cambio al Pescara di Zeman l'attaccante spagnolo Raul Asencio.