Piero Ausilio getta le basi per il prossimo mercato estivo dell'Inter. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro a Milano tra il direttore sportivo nerazzurro e Beppe Bozzo per fare il punto su Bernardeschi. Non si sarebbe parlato solo dell’interesse e della volontà di Suning, ma proprio di cifre e di contratto per il giocatore della Fiorentina. Che deve dare una risposta in primis alla propria dirigenza in chiave rinnovo, per poi liberarsi nel 2018, altrimenti se ne andrà subito visto che scadrà nel 2019.



B&B - Il 23enne di Carrara ha già detto di no alla Juve, ma piace molto anche al Chelsea. L’Inter è pronta a stanziare 40 milioni. Difficile che ai Della Valle bastino. Se tra le uscite da fare entro giugno per questioni di fairplay finanziario ci sarà anche Perisic, l’Inter potrebbe tentare l’accoppiata Bernardeschi-Berardi. I due talenti azzurri si sposano perfettamente col progetto di Suning di un’Inter sempre più giovane e italiana.



CENTROCAMPO - Grandi manovre anche a centrocampo, dove usciranno Brozovic e con ogni probabilità Banega. La prossima settimana ci dovrebbe essere un contatto con il Psg per Krychowiak, 27enne regista della nazionale polacca, già cercato invano a gennaio. Potrebbe costare meno di Nainggolan e di Strootman, di cui potete leggere in ambito Roma. Nello stesso reparto viene seguito sotto traccia anche Tolisso del Lione. Sul 22enne però la Juventus si è mossa decisamente prima e l’Inter non può mettere sul tavolo la possibilità di giocare la Champions.



DIFESA - Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, prende corpo l’idea Lindelof. Il 22enne nazionale svedese può giocare centrale, terzino destro ma anche da mediano. Un modo di non farsi trovare impreparati se attorno al laziale de Vrji - su cui si è gettato anche il Milan - dovesse scatenarsi un’asta. Vero però che anche il Benfica, cui Lindelof è legato sino al 2021, è una bottega cara. Serviranno almeno 20-25 milioni. Soprattutto se dovesse partire anche Murillo, serve un centrale di esperienza e personalità. Nel taccuino nerazzurro ci sono pure i nomi di Manolas e Rudiger. L’imminente arrivo di Zhang Jindong servirà anche per fare il punto sul mercato. Possibile che mister Suning pranzi con Ausilio e Gardini domenica, dopo il blitz in Pinetina.