Nome nuovo per il calciomercato dell'Inter. Secondo Tuttosport, Sabatini vuole portare a Milano l'attaccante brasiliano Luan. Classe 1993, può giocare anche da trequartista ed è sotto contratto con il Gremio fino a settembre 2018.



PSG - Lo stesso quotidiano torinese scrive di un'offerta dei nerazzurri per Di Maria: 50 milioni più Kondogbia. Gli intrecci col Paris Saint-Germain sul mercato non finiscono qui. Come si legge sul Corriere dello Sport, il club transalpino è interessato al centrocampista portoghese Joao Mario: se parte occhio al tedesco Goretzka dello Schalke. Dal canto suo (oltre a Di Maria e Lucas, entrato nel mirino della Roma), l'Inter apprezza il difensore ivoriano Aurier e il centrocampista francese Rabiot.



FRANCIA - La Gazzetta dello Sport si concentra sulla caccia a un altro difensore centrale. Sul taccuino di Ausilio e Sabatini ci sono i nomi di Kimpembe (PSG, classe 1995), Diop (Tolosa, classe 1997), Bensebaini (Rennes, classe 1995), Mammana (Lione, classe 1996) e Diakhaby (Lione, 1996). Intanto l'Inter ha perfezionato il tesseramento di Flor van den Eynden, belga del 2000 già portato a Milano nel gennaio scorso dal Mechelen: verrà inserito nella Primavera di Vecchi. Sul mercato italiano prenotato per il futuro Bastoni (Atalanta, classe 1999).



IN USCITA - Per Medel è arrivata un'offerta dal Trabzonspor, non ancora dal Boca Juniors e dal Cska Mosca. Lo Zenit di Mancini propone 15 milioni per Murillo, Ranocchia ha mercato in Inghilterra: piace al West Bromwich Albion e al neo-promosso Huddersfield.