targata Suning vuole avere una forte impronta azzurra: lo certifica anche l'investimento a gennaio per portare a Milano Gagliardini e il centrocampista ex Atalanta potrebbe essere solo il primo di un nuovo corso. Tanti i nomi che già circolano in orbita nerazzurra e la rivoluzione potrebbe arrivare anche tra i pali: piace, classe '97 che sta brillando allama è di proprietà dell'L'exploit dicon il Milan ha rilanciato un movimento è stato solo la punta dell'iceberg di un movimento, quello dei portieri italiani, che continua a produrre prospetti interessanti e tra questi Meret è considerato tra i più promettenti. Potrebbe essere la giusta soluzione per l'Inter, anche perché l'investitura arriva direttamente dal numero uno nerazzurro, impressionato dalle qualità di Alex e consapevole dell'attenzione con la quale a Udine si lavora sugli estremi difensori. Meret dopo Samir, Suning ci pensa e studia come convincere la società friulana, ma sulla strada c'è un enorme ostacolo bianconero.- Lainfatti è la squadra ad aver mosso i passi più concreti, tanto da aver già messo virtualmente le mani sul ragazzo: come Calciomercato.com aveva raccontato qualche settimana fa infatti (LEGGI QUI ), la società torinese ha trovato un'intesa di massima con l'Udinese sulla base di circaper l'acquisto a titolo definitivo. Il piano della Juve è quello di bloccare subito Meret per poi girarlo in prestito la prossima stagione e permettergli di prendere contatto con la serie A in una maniera più morbida: quasi impossibile all'Atalanta come era inizialmente previsto (è arrivato Gollini), possibile anche che resti alla Spal qualora la formazione ferrarese centri la promozione. Juve avanti su Meret dunque, ma per l'Inter i giochi non sono chiusi: i nerazzurri infatti possono ancora convincere l'Udinese alzando l'offerta, ma il tempo stringe e urge una mossa immediata qualora Suning voglia fiondarsi con decisione sul classe '97. Dal campo al mercato: è sempre derby d'Italia.