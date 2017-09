Lo sguardo dei dirigenti nerazzurri è rivolto all'estero e anche in Italia, dove hanno messo gli occhi su due giovani classe 1996: il ghanese Godfred Donsah del Bologna e l'uruguaiano Lucas Torreira della Sampdoria. Quest'ultimo in particolare stuzzica la fantasia dell'allenatore Luciano, pronto a metterlo in cabina di regia come fece con Davidai tempi di Roma e Udinese.- La Sampdoria gli ha fatto da poco firmare il rinnovo del contratto, adesso valido fino al: Lucas è passato a guadagnare, ma il presidente. Mossa intelligente visto che sull'uruguaiano hanno chiesto informazioni molti club importanti, tra i quali la. L'Inter lo segue dalla scorsa stagione, quando Giampaolo lo ha trasformato da trequartista a regista basso. Torreira si è adattato con facilità e un osservatore nerazzurro, in tribuna domenica al Ferraris per il match contro il, ha preso atto della prova sontuosa dell'ex Pescara, pronto per il salto in una grande.. I rapporti tra i due club dopo l'affare, e quello legato asfumato per poco, sono ottimi.- Sempre secondo il Corriere dello Sport, l'Inter ha l'obiettivo di inserire in organico un interprete top per la prossima stagione e ha già chiesto informazioni su Mesut Ozil (Arsenal) e Leon Goretzka (Schalke), entrambi in scadenza di contratto a giugno. Vorrebbe uno dei due a parametro zero per il 2018-19, ma il primo è irraggiungibile come ingaggio, mentre per il secondo la concorrenza, soprattutto del Bayern, è importante. Per gennaio, invece, c'è l'opzione legata al brasiliano Alex, che potrebbe arrivare in prestito dal Jiangsu Suning, dove non sta giocando molto.