Secondo quanto riportato da Premium Sport, l'Inter sta valutando la possibilità di presentare un'offerta all'Atletico Madrid per Antoine Griezmann. L'attaccante francese è legato al club spagnolo da un lungo contratto in cui, tuttavia, è presente una clausola rescissoria da 127 milioni di euro che non spaventa Suning, pronta ad un colpo super in estate.