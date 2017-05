Il primo obiettivo rimane Antonio Conte, andando oltre le parole di facciata. Ma la panchina dell'Inter non ha ancora un padrone per la prossima stagione nè certezze definitive sul candidato più accessibile, di conseguenza il gruppo Suning - con Walter Sabatini, Piero Ausilio e tutte le figure dirigenziali - sta studiando diversi nomi da tenere in corsa: secondo Sky Sport, l'ultima suggestione porta a Mauricio Pochettino.



IDEA E CONTATTI - Molto gradito al ds Ausilio che sta portando avanti i primi contatti informativi con l'argentino, il manager del Tottenham è apprezzatissimo visto l'ottimo lavoro svolto alla guida degli Spurs, portati nelle prime posizioni della Premier League in questi anni. Prima ancora, molto bene con Southampton ed Espanyol. L'Inter avrebbe in mente un contratto da 10 milioni all'anno - quasi il doppio di quanto percepisce al Tottenham - e un accordo pluriennale per aprire un ciclo. Pochettino però è molto legato al progetto a White Hart Lane e potrebbe scegliere di restare, dunque un altro nome non facilmente accessibile. Da sottolineare come anche Walter Sabatini abbia seguito molte partite del suo Tottenham e lo ritenga un allenatore da Inter.



LISTA LUNGA - Di certo, il nome secondo Sky va ad aggiungersi alla lunga lista di Suning. Dove Conte è in cima, restano assolutamente in corsa Diego Simeone e Luciano Spalletti, uno meno e l'altro più raggiungibile per i progetti futuri che hanno in mente con i rispettivi club. E c'è anche Pochettino in una corsa che si preannuncia ancora lunga.