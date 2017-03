L'Inter programma il futuro e riparte dai suoi giovani. Andrea Pinamonti è sicuramente un'eccellenza del settore giovanile nerazzurro, Suning ha fiducia nelle sue qualità e da tempo sta lavorando al rinnovo dell'attaccante classe '99, quest'anno al debutto anche in prima squadra. Non a caso, i complimenti dall'allenatore della Primavera Vecchi fino a Pioli, Ausilio e tutta l'Inter hanno avvolto Pinamonti in queste settimane.



RINNOVO IN ARRIVO - Negli ultimi giorni, c'è stato un nuovo contatto per il rinnovo del suo contratto, a scadenza a maggio quando l'attaccante diventerà maggiorenne. E adesso l'intesa tra l'Inter e l'entourage di Pinamonti è davvero vicina, Suning è pronta a trovare l'accordo definitivo così da completare il rinnovo ed evitare inserimenti pericolosi, dalla Serie A o dalla Premier League. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul contratto di Pinamonti, l'Inter vede il traguardo.