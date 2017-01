Un sogno proibito, un nome che riassume le potenzialità e gli obiettivi di una proprietà che dal nuovo anno si aspetta molto. Il 2017 per Suning deve essere l'anno del rilancio. Che potrebbe passare da colpi di mercato sensazionali. Come scrive Repubblica oggi in edicola a Milano da settimane c'è questa chiacchiera che non si arresta, sale come un venticello tiepido dalle cene natalizie, prende le mosse da due fatti a dire il vero innegabili: il gruppo Suning ha disponibilità illimitate, e Leo Messi non ha ancora rinnovato con il Barcellona. Trattativa possibile, vagheggiare il colpo è lecito, a Messi piace molto Milano e via andare, si sogna, un po' a occhi sbarrati per lo sgomento.



GRANDI DISPONIBILITA' - Ora, il contratto di Messi scade nel 2018 e le trattative col Barcellona sono state appena avviate, e calcolando che l'ultima volta durarono un anno e che la divina Pulce non si sposterà mai da Barcellona a meno di enormi cataclismi nella sua vita, ne consegue che trattasi di sogno quasi impossibile. Però la vicenda dà la misura di quanto sia cambiata la percezione che si ha della nuova Inter. Zhang Jindong, personaggio sportivo del 2016 in Cina proprio per aver acquistato il club nerazzurro, non ha limiti. Pare possa tutto, persino coprire d'oro Lionel Messi. Per questo a volte i sogni diventano realtà.