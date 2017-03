L'estate 2017 sara quella che sancirà una rinnovata rivalità fra Inter e Juventus. La presenza di Suning nella proprietà nerazzurra ha dato un nuovo slancio alle ambizioni del club milanese che, anche senza Champions League, sta preparando un mercato di altissimo profilo per creare una squadra degna di lottare fin da subito proprio contro i bianconeri. Il ds Piero Ausilio è già all'opera da tempo su molti obiettivi che, necessariamente, sono anche condivisi proprio dai bianconeri. Il gioco delle parti o meglio la giusta interferenza nei piani del dg Beppe Marotta.



SI PARTE DA SANCHEZ - Il più grande pomo della discordia sarà sicuramente Alexis Sanchez. La punta cilena è in totale rottura con l'Arsenal ed è da tempo un obiettivo della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Marotta si è mosso subito per verificare la disponibilità del cileno a lasciare Londra tramite intermediari, ma ha trovato subito la controrisposta di Ausilio che nell'ambito della trattativa con Gary Medel per il rinnovo, ha chiesto al suo procuratore Fernando Felicevich (lo stesso di Sancehz) informazioni sul giocatore.



BERARDI E BERNARDESCHI - Ma la sfida di mercato non si ferma all'attaccante cileno perchè da tempo nella testa d Suning c'è la volontà di portare a Milano uno dei migliori talenti italiani in circolazione. Uno fra Domenico Berardi e Federico Bernardeschi, due future stelle, entrambi classe '94 ed entrambi corteggiatissimi anche dalla Juventus. Ad oggi l'Inter è indirizzata più verso il trequartista della Fiorentina, ma d'altra parte c'è da tempo un po' di gelo fra l'esterno del Sassuolo e la possibilità di approdare in bianconero.



MOSSE A CENTROCAMPO - Tutto qui? Per nulla perchè i tentacoli di Suning si stanno allungando anche sul centrocampo dove, dopo lo scippo di Gagliardini in estate (sì, anche la Juventus voleva il centrocampista ex-Atalanta), è alla ricerca di un nuovo grande colpo. Il nome condiviso con i bianconeri non può che essere quel Marco Verratti che sta incantando a Parigi con la maglia del PSG, più volte il suo procuratore ha mandato segnali verso un possibile ritorno in Italia, ma l'operazione sarà a cifre monstre. Più accessibile il cartellino di Seko Fofana che, prima dell'infortunio subito proprio contro la Juventus era seguito attentamente da entrambe le squadre. E Tolisso? La Juventus è in netto vantaggio, ma nelle ultime ore Ausilio sta provando una piccola manovra di disturbo. Basterà per inter-ferire con i progetti della Juve?