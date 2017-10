Obiettivo in estate, abbandonato in tempi non sospetti perché incedibile. E adesso, Arturo Vidal torna al centro delle notizie di mercato accostato all'Inter: un'opportunità legata al forte interesse nerazzurro per l'ex centrocampista della Juventus, non più irrinunciabile al Bayern Monaco con l'addio di Ancelotti e l'arrivo di Heynckes. Ma ad oggi, il Fair Play Finanziario e una scelta di investimenti precisa non scaldano il gruppo Suning su un'opzione Vidal per gennaio.



ARRIVEDERCI ALL'ESTATE - Fino a questo momento, infatti, Suning non ha mosso alcun passo per tornare forte su Vidal. La disponibilità del giocatore a dialogare c'è da tempo, accordi fatti però non ne esistono né sono nei piani di Ausilio e Sabatini, più concentrati che mai su altre piste per il centrocampo. Vidal costa tanto, guadagna moltissimo e vorrebbe giocarsi la Champions fino a fine stagione; poi, si vedrà quanto può accadere nella prossima estate con l'Inter ancora in fila. Ora, i costi lo allontanano...