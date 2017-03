Non più la "divisa Sprite", maanche nella prossima stagione. Il sito web specializzato nel rivelare i design delle divise delle più importanti formazioni europee, footy headlines ha svelato oggi il progetto della terza divisa della formazione nerazzurra in vista della stagione 2017/18.Come detto rimarrà la combinazione blu-verde, ma se il verde fluo rimarrà soltanto nel logoche campeggerà al centro della maglia, cambierà totalmente il disegno della divisa. L'azzurro acceso di quest'anno si trasformerà in blu scuro e sarà sfumato in stilesu tutta la maglia.Ecco l'anteprima. Cosa ne pensate?