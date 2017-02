In estate sembrava destinato a partire, valigia in mano e tempo di saluti. Oggi, è quasi irrinunciabile. Prima per necessità poi per scelta, Danilo D'Ambrosio si è preso la fascia destra di un'Inter dove finalmente sta convincendo tutti. Perché pur di prenderlo Ausilio arrivò a sacrificare (in parte) Benassi più un minimo conguaglio economico al Torino che consentì di sorpassare il Milan, anni dopo i frutti di quell'operazione iniziano a vedersi.



DAL RINNOVO AL PREZZO - D'Ambrosio ha il contratto a scadenza nel 2018, l'Inter presto incontrerà i suoi agenti per ridiscuterlo e portare avanti il rinnovo. Una scelta che porterebbe anche a rafforzare la sua valutazione: a giugno scorso, è stata rifiutata un'offerta importante del Napoli attorno ai 6 milioni di euro; così come quella dello Schalke ferma sui 5 milioni. D'Ambrosio rimane molto apprezzato dal ds del Napoli Giuntoli, può essere un'ipotesi per l'estate come per la Fiorentina che lo ha fatto crescere nel proprio vivaio e cercherà rinforzi in quel ruolo. Ma ad oggi, l'Inter non lo valuta meno di 10 milioni di euro e anche con l'arrivo di due terzini da luglio, potrebbe comunque trattenere D'Ambrosio in rosa, specialmente con l'accesso a una competizione europea. Un'altra vita per Danilo, le critiche sono diventate un lontano ricordo...