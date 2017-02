Contro la Roma Stefano Pioli, allenatore dell'Inter, non potrà avere a disposizione Miranda. Il difensore ex Atletico Madrid infatti contro il Bologna ha ricevuto il quinto giallo consecutivo che farà scattare automaticamente la squalifica per una gara. Il brasiliano salterà pertanto l'importantissimo big match del Meazza in programma domenica prossima alle 20.45.