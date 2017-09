L'Inter ha un motivo in più per tifare Jiangsu, oltre che per il rapporto di "parentela": in Cina sono infatti convinti che, qualora nei prossimi mesi la classifica della squadra di Fabio Capello si facesse del tutto tranquilla (e a oggi sono già 7 i punti che la separano dalla zona retrocessione), Alex Teixeira sarà prestato a Luciano Spalletti fino al termine della stagione, considerando che nell'Inter manca un giocatore di quelle caratteristiche da piazzare alle spalle della prima punta. Tra l'altro, lo spazio di Teixeira a Nanchino si è molto ristretto dopo l'arrivo di Benjamin Moukandjo: Ramirez è infatti intoccabile, mentre il terzo slot per lo straniero viene spesso assegnato a Roger Martinez (in rosa c'è pure Sainsbury).



PER LA CHAMPIONS - Dal canto suo lo Jiangsu - dopo essere uscito dalla Champions Asiatica e dalla Coppa di Cina - ha come unico obiettivo quello di dare solidità alla classifica, dato che sono 22 (ovvero un'enormità...) i punti che dividono la squadra di Suning dalla qualificazione alla prossima edizione della Champions. Obiettivo che invece a gennaio dovrebbe essere alla portata dell'Inter, da qui il progetto - avendo i nerazzurri ancora un posto libero alla voce extracomunitari - di spedire Teixeira in Italia in prestito, nonostante questo comporterebbe come effetto collaterale quello di perderlo nei primi mesi del prossimo campionato cinese.



SCAMBIO DI FAVORI - Come si legge su Tuttosport, si tratterebbe comunque di restituire un favore: non va dimenticato infatti che a gennaio l'Inter, per liberare un posto nel parco stranieri dello Jiangsu, si era accollata il prestito di Sainsbury. Dovesse concretizzarsi l'operazione Teixeira (che ha un contratto in scadenza nel dicembre del 2019), sarebbe il primo affare che spiegherebbe appieno il perché sia stato scelto un coordinatore tra le squadre del gruppo, ovvero Walter Sabatini, che - stante il blocco dei rubinetti imposto dal Governo cinese - rischiano di restare per un po' soltanto Inter e Jiangsu, dato che Jindong Zhang ha dovuto accantonare il progetto di realizzare un network stile Manchester City e Chelsea acquistando il Gil Vicente in Portogallo e il Mouscron in Belgio. Tra l'altro, visto l'andazzo, in un mercato bloccato quale è quello di gennaio, potrebbe essere alquanto difficile per Ausilio, senza l'aiuto della casa madre, trovare giocatori in prestito da Inter che possano aiutare Spalletti, a cui manca pure un centrale per la difesa.