Non c'è pace fra. L'esterno croato è da tempo in uscita dal club nerazzurro, ma i contatti con ilnon sono mai andati a buon fine. Il fair play finanziario non ha inciso sulle decisioni del club nerazzurro che, oggi come allora,- Nel frattempo Perisic ha deciso di darsi al beach volley e in Croazia martedì scorso, ha preso parte insieme al compagno di squadra Niksa Dell’Orco, alla tappa di Porec del Wolrd Tour di beach volley.poichè erano alte le possibilità di un infortunio e poichè, nonostante fosse tesserato per l'Inter, ha preso parte ad un torneo professionistico di un'altra disciplina.proprio perchè, se Perisic fosse arrivato in finale, avrebbe saltato i primi giorni del ritiro estivo dei nerazzurri.Un altro capitolo di un rapporto in continua tensione ma che vede l'Inter, almeno per ora, padrona del proprio destino.Se quest'offerta non dovesse arrivare il 28enne croato allora rimarrà in nerazzurro e, di conseguenza, gli verrà aumentato l'ingaggio riconoscendogli (anche dal punto di vista salariale) un ruolo importante all'interno della rosa nerazzurra.