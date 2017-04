Da proprietario a socio di minoranza, il ruolo di Thohir all’Inter è cambiato, ma lui continua a far discutere.A sorpresa, a tale commento, è arrivato l’inaspettato like di Erick Thohir, che a un giorno esatto dal derby riesce così a destabilizzare l’intero ambiente.Vogliamo lasciare a Thohir il beneficio del dubbio, il gradimento al post può essere frutto di un distratto e incontrollato movimento della mano, ma se anche così fosse, sorgerebbero ugualmente alcune riflessioni:Un’altra mossa inopportuna, dunque, da parte dell’indonesiano, che in passato ha dimostrato di saper fare anche peggio. Ci è riuscito perfettamente quando ha preferito Bolingbroke a Fassone, ma anche quando ha contribuito al congelamento dei rapporti tra Mancini e la proprietà entrante e quando ha imposto con fermezza il nome di Frank de Boer.Come non è stato mai semplice, per Ausilio, lavorare a budget ridotto. Che è ciò che l’indonesiano ha messo a disposizione dell’Inter: risorse minime, risicate all’osso.: “In cinque anni torneremo tra i primi dieci club al mondo”, intanto, però, si ordinava il taglio netto del tetto salariale.Peccato per l’ennesimo scivolone di Thohir, che intanto ha già provveduto a far recapitare al club il proprio dispiacere per quanto accaduto. Basterà a Zhang?