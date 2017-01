Che più che un uomo di sport Erick Thohir fosse un uomo di finanza, era chiaro da tempo. Da quando ha acquistato la maggioranza dell'Inter da Massimo Moratti nel 2013 e, dopo meno di tre anni, l'ha rivenduta a Suning, registrando anche un'ottima plusvalenza. Dall'entrata del gruppo guidato da Zhang Jindong in società, il presidente nerazzurro si è sempre più defilato e a breve - secondo La Gazzetta dello Sport - uscirà definitivamente di scena, cedendo anche quel 31,05 % di quote dell'Inter che gli rimane.



L'INTER IN PEGNO - Thohir ha recentemente chiesto un finanziamento da 80 milioni di dollari, concesso da due fondi di Singapore, per finalità che ancora non si conoscono. A far discutere è però il fatto che ET abbia dato in pegno proprio quel 31,05 % di quote del club nerazzurro come garanzia del prestito. Un brutto colpo per i tanti tifosi che vedono l'Inter come una faccenda di cuore più che come un affare economico.