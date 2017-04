L'edizione odierna del Corriere della Sera parla dell'Inter e spiega come tutti i mali di questa stagione travagliata derivino da una scelta poco ponderata di inizio stagione.



"Il peccato originale resta l’estate quando, senza opporsi, la dirigenza assecondò la scelta di Thohir di disarcionare Mancini che aveva chiuso al 4° posto e pretendeva rinforzi di qualità, per affidare i nerazzurri a de Boer, impreparato per la serie A. Un errore pagato con gli interessi, cui Pioli è riuscito a rimediare solo in parte, portando la squadra dal 9° al 6° posto. Difficile basti per guadagnarsi la conferma, Suning ha altri piani".