"Back to training ways after 6 months": con questo messaggio pubblicato sui propri canali social, Zinho Vanheusden, difensore dell'Inter in prestito allo Standard Liegi, festeggia così il suo ritorno in gruppo dopo il lungo iter di recupero che gli ha permesso di lasciarsi finalmente alle spalle la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediata lo scorso settembre nella gara di Youth League tra Inter e Dinamo Kiev.