Una situazione complicata, complicatissima, nonostante godesse della totale fiducia di Unai Emery che, dopo l'esperienza a Siviglia, lo aveva espressamente richiesto per la sua nuova creatura, il Paris Saint Germain. Ma la stagione del centrocampista polacco classe '90 Grzegorz Krychowiak è stata sin qui un autentico flop. 30 milioni di euro investiti la scorsa estate per sole 11 presenze in campionato, 6 in Champions League (per un totale di soli 207 minuti) e nessun gol all'attivo; problemi fisici e la difficoltà ad integrarsi nei meccanismi di squadra lo hanno anche portato alla "retrocessione" nella formazione riserve a gennaio e, in vista della prossima estate, il PSG sta valutando il taglio.



Secondo Tuttosport, tra i club potenzialmente interessati al nazionale polacco per la prossima stagione c'è anche l'Inter, che lo aveva valutato in più di un'occasione prima del trasferimento in Francia. Il ds Piero Ausilio starebbe seguendo con attenzione l'evolversi della situazione e, in vista di un mercato estivo che si preannuncia scoppiettante per l'Inter e che prevede l'arrivo di un grande centrocampista, anche la candidatura di Krwychowiak è da tenere in considerazione.