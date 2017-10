L'Inter cerca rinforzi per la mediana, un elemento che possa portare freschezza e forza in un reparto che si sta reggendo sulle spalle esperte di Borja Valero, il vero insostituibile del centrocampo di Luciano Spalletti. Regista della manovra nerazzurra, è il cuore della squadra interista, e sta sfruttando al meglio la pausa dalle nazionali per ricaricare le pile in vista del derby del 15 ottobre. A gennaio, però, Sabatini e Ausilio sono pronti a intervenire sul mercato per regalare una valida alternativa all'ex Fiorentina, e gli occhi portano a Genova.



PIACE TORREIRA MA... - Il prescelto sembra essere Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano della Sampdoria esploso a Pescara agli ordini di Massimo Oddo. Impressionante nella sua prima stagione in A, la scorsa, si sta confermando ad alti livelli anche quest'anno. Come scrive il Corriere dello Sport, la valutazione che ne fa Ferrero è alta, superiore ai 20 milioni di euro, per questo i nerazzurri ci stanno pensando. Ma il nome del 20enne di Fray Bentos resta sul taccuino già per gennaio.