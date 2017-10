Lucas Torreira è un giocatore che l'Inter segue. Non ci sono dubbi, il centrocampista della Sampdoria con un passato al Pescara rientra nella lista dei profili più apprezzati da Piero Ausilio e Walter Sabatini: l'uruguaiano ha qualità, dinamismo e una continuità di rendimento impressionanti, tutte doti che ne stanno facendo uno dei grandi protagonisti di questo inizio stagione ottimo per la Samp di Giampaolo. Ma ad oggi, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, non è un'operazione in stato avanzato per gennaio: più facile che si lavori per concretizzarla a giugno, anche se fin qui non c'è stata alcuna accelerata decisiva. Solo sondaggi, approfonditi, da parte dell'Inter.



RAPPORTI E CLAUSOLA - Nel contratto di Torreira c'è una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida per il prossimo anno, ovvero da giugno in avanti. La Samp infatti non ha intenzione di vendere Lucas a gennaio, da qui nasce il rallentamento; in più, i rapporti tra le dirigenze di Inter e Sampdoria sono buonissimi, ecco perché se i nerazzurri dovessero decidere di dare l'assalto a Torreira per la prossima estate sarebbe comunque con un margine di trattativa, non esercitando la clausola da 25 milioni. Per ora, un semplice interesse per un giocatore che rientra nella lista nerazzurra. Ma vederlo all'Inter non è scontato, per gennaio poi ad ora è difficilissimo.