L’edizione odierna de “La Repubblica” si trova d’accordo con Pioli su un aspetto: al Franchi di Firenze, l’Inter ha toccato il fondo.



“Quando inizia a sbriciolarsi nei finali di stagione, e le è capitato spesso in questi ultimi tristi anni, all’Inter piace esplorare con masochismo tutti i registri della tragedia, o della commedia. Non si nega il grottesco, l’immaginifico e neppure il surreale, con un certa avidità di mal figurare. Come in questa assurda partita del “Franchi”, gara di fine stagione come poche altre, le marcature lasse, i falli ridotti all’indispensabile, le difese che si aprono allegramente come spighe di grano al passaggio della mietitrebbia, infatti alla fine si contano nove gol più un rigore sbagliato: c’era una volta il campionato italiano. In ogni caso il risultato, come da tempo, condanna ancora l’Inter”