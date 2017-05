L'edizione odierna de "La Repubblica" analizza la sfida tra Inter e Napoli e spiega come quella del Meazza sia stata una sfida tra chi ancora conserva obiettivi e chi, invece, spera di giungere presto al termine di questo campionato.



"Serafici tutti in maglia bianca, così sereni da concedersi il lusso di un narcisismo persino insopportabile. Tanto gli angosciati e le anime rattrappite, gli uomini persi, gli sconfitti a prescindere e prima di giocarsela, sono tutti di là, in maglia nerazzurra, e in fondo attendono solo che il supplizio abbia termine. Inter-Napoli non è stata una vera partita di calcio, ma più che altro un imbarazzante incrocio tra chi ha gamba ancora fresca e un obiettivo da raggiungere, il secondo posto, e chi non ha più nulla da dare, nella psiche e nei muscoli, e ormai fa tenerezza o rabbia, dipende dai punti di vista".