L'Inter cerca un centrocampista sul mercato di gennaio. Secondo il Corriere dello Sport, le prime indicazioni che emergono dal XIX Congresso del Partito Comunista Cinese alimentano le speranze di un allentamento della stretta per gli investimenti verso l'estero. Il Presidente della Repubblica, Xi Jinping ha dichiarato: "L'apertura porta il progresso, l'isolamento ti lascia indietro. Semplificheremo gli investimenti stranieri in Cina e promuoveremo la cooperazione internazionale, formando reti di commercio, investimenti e finanziamenti. Dobbiamo sforzarci per promuovere la liberalizzazione e lo scambio degli investimenti e rendere globalizzazione più aperta e inclusiva".



VIDAL - Lo stesso quotidiano rilancia il nome di Arturo Vidal per i nerazzurri, pronti a un nuovo assalto per il nazionale cileno del Bayern Monaco. Tuttosport scrive di un'intesa di massima già raggiunta con il giocatore ex Juventus, che tornerebbe volentieri in Italia specialmente dopo l'esonero di Ancelotti e il ritorno in panchina di Heynckes. In uscita, per via del fairplay finanziario Uefa, può essere sacrificato uno tra Brozovic e Joao Mario.



PIANO B - Le piste alternative per l'Inter portano a un prestito dallo Jiangsu Suning, con Ramires preferito a Texeira. A tre giornate dalla fine del campionato cinese, la squadra di Capello ha 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Una volta raggiunta la salvezza, non sarà un problema dare il via a questa operazione di mercato, un affare simile a quello che lo scorso gennaio aveva portato Sainsbury a Milano per liberare uno slot allo Jiangsu. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Ramires ha già chiuso la sua stagione cinese per una distorsione al ginocchio: un mese di stop, nessuna lesione ai legamenti. Pronto il piano dell'Inter, che potrebbe 'convocarlo' ad Appiano Gentile già verso metà novembre, in accordo con lo Jiangsu, per iniziare di fatto un percorso atletico adeguato che consenta al 30enne brasiliano ex Chelsea e Benfica di integrarsi velocemente con la nuova realtà, in modo da essere pronto sotto tutti i punti di vista fin dalle prime gare del 2018.



LE ALTERNATIVE - La concorrenza per Ramires è oggi rappresentata soprattutto da Thomas e Bissouma. Il primo, classe 1993, è un ghanese che gioca nell'Atletico Madrid. Bissouma, 21 anni, è un nazionale maliano del Lille. Per entrambi ci vogliono però parecchi soldi (a meno che non subentrino contropartite tecniche, vedi Brozovic o Joao Mario) e al momento, ripetiamo, le casse dell'Inter non sono ricchissime. Vidal? Solo un sogno al momento: ancora zero segnali dal Bayern; Inter comunque attenta. Occhio infine a Donsah, 21enne ghanese del Bologna, che comunque non andrebbe a occupare la casella degli extracomunitari.