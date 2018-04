Con Pasquale Guarro per analizzare la partita tra Inter e Cagliari Pubblicato da Calciomercato.com su mercoledì 18 aprile 2018

L’Inter di Spalletti, impegnata nella corsa Champions, ha trovato una certezza: Joao Cancelo. Il terzino portoghese, che ieri ha trovato il primo gol in maglia nerazzurra, si conferma elemento imprescindibile per i nerazzurri, che però dovranno trattare con il Valencia il diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Ma non è tutto,e quindi dell’eventuale ritocco.Cancelo percepisce un ingaggio di circa 2 milioni a stagione, ma le sue prestazioni hanno dimostrato che il portoghese è tra gli elementi più preziosi per la squadra di Spalletti., soprattutto in considerazione del fatto che ai nerazzurri potrebbe anche aggiungersi Kwadwo Asamoah, con un ingaggio superiore ai 3 milioni. Per trattenere Cancelo a Milano, dunque, sarà necessaria una doppia trattativa.