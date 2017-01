Il mercato in entrata dell'Inter potrebbe non essersi ancora concluso; stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri vorrebbero acquistare almeno un altro terzino. Il primo nome in lista, non è un mistero, è quello di Ricardo Rodriguez del Wolfsburg, per il quale i tedeschi chiedono almeno 22 milioni di euro; le alternative sono Sime Vrsaljko, ex Sassuolo che non sta trovando spazio all'Atlético Madrid, e Antonio Barreca del Torino.